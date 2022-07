Tournée de Gad Elmaleh

Gad Elmaleh est de retour avec un spectacle intitulé D’ailleurs. Fourni par le prestataire Alive, des projecteurs Esprite et Forte, ainsi que des barres de LEDs Tetra2 de chez Robe lighting ont été mis en œuvre pour le show. Plus de 50 LEDBeam 150 ont aussi été installés en salle pour une captation TV réalisée pendant une résidence au Dôme de Paris – Palais des Sports en juin dernier (photo). Laurent Lecomte, concepteur-lumière pour Gad Elmaleh depuis près de 15 ans, s’est accompagné d’une équipe composée de Charlotte Huard, Mathieu Leblon, Jérôme Cauchy à la poursuite et Valentin Lemarquier pour la gestion des réseaux. Rendez-vous en juillet pour la suite de la tournée et en septembre à la Cigale de Paris ! ■