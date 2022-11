Tournée de Soprano avec Chauvet

L’esprit de communion est un thème central de la tournée « Chasseur d’étoiles » de Soprano. Tant dans la réflexion de l’artiste que dans la production et la conception lumière qui l’accompagnent. Victorien Cayzeele de Blue Like Cue a pensé le plan de feu avec le directeur artistique Julien Mairesse à la scénographie, sur une scène complètement ouverte. Pour aider Victorien Cayzeele à mettre en œuvre cette volonté de l’équipe et de l’artiste, une collection de 180 Color Strike M de Chauvet Professional a été fournie par Dushow. Les strobes/wash motorisés dotés de deux grand tubes, encadrés par une surface de mélange de couleurs pixel-mappable, sont positionnés en haut des towers pour les shows en stade. ■