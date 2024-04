Tournée RCF en France

De février à juin 2024, l’équipe RCF sera sur la route pour vous faire découvrir les produits et applications, les écouter, et répondre à vos questions. Huit semaines sont déjà planifiées jusque début avril. Qu’il s’agisse de l’enceinte d’installation ou du line array actif et processé, en passant par l’enceinte colonne forte puissance ou encore le retour de scène amplifié, RCF se rendra chez vous, avant tout pour parler technique et partager la passion et l’expertise de la marque. À découvrir : HDL26A, TTL6A, Compact M06, SUB9006AS, RDNET, les bijoux TT515A/TT808AS, et bien d’autres ! N’hésitez pas à contacter votre commercial ou envoyez un mail à france@rcf.it