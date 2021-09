Tournée S3NS d’Ibrahim Maalouf

L’équipe lumière de la tournée S3NS, c’est avant tout trois larrons qui s’entendent à merveille. Dopé par le bonheur de retrouver l’ambiance des spectacles, on perçoit tout de suite chez le trio ce généreux enthousiasme. En dépit de l’emploi du temps plus que chargé de ces journées de reprise, John Mahon, le bloqueur, Jean-Lou Navarro, le chef d’équipe, et Olivier Germain, le designer pupitreur, se sont rendus disponibles pour cet échange. Nous leur adressons un grand merci.

John Mahon compte plus de vingt-cinq ans de tournées au compteur, en compagnie d’artistes français et étrangers, et dans différents rôles suivant les projets, pupitreur, par exemple. Pour la tournée S3NS, il a la responsabilité des armoires électriques et de la fourniture d’énergie.

Jean-Lou Navarro a pour sa part commencé sa vie professionnelle dans le spectacle à l’EMB Sannois, fameux club de la région parisienne. Il évolue ensuite au fil des rencontres et des affinités, tantôt designer, tantôt pupitreur. Il est coordinateur de l’équipe lumière pour la tournée S3NS. A partir du projet que lui communique le designer lumière, il réalise l’étude technique, les plans de câblage… tout ce qui est nécessaire pour sa mise en œuvre.

Le designer, c’est Olivier Germain. Il a commencé il y a plus de vingt ans avec Les Blérots de R.A.V.E.L., a vécu dix ans en Belgique, où il a travaillé en événementiel, et a accompagné une bonne vingtaine de tournées dont, actuellement, celles de Yann Tiersen et de Gaël Faye. Avec Matthieu Etignard et Julien Desbrosse, il développe Atfull, une structure de création lumière. Il est impliqué dans B Live en tant que directeur des opérations. Designer lumière de la tournée S3NS, il en est également le pupitreur.

SONO Mag : Olivier, comment en es-tu arrivé à travailler avec Ibrahim Maalouf ?

Olivier Germain : Ma rencontre avec Ibrahim a eu lieu il y a environ trois ans. Il avait assisté à un concert de Gaël Faye, pour lequel j’ai réalisé le design lumière et avec qui je tourne. Il a apprécié et a écrit à Gaël pour lui demander mes coordonnées. On a échangé et il m’a demandé de lui faire une proposition de design. En septembre 2019, on avait réalisé une première création pour la tournée des Zénith, c’est-à-dire adaptée à l’intérieur. Du fait des circonstances sanitaires, la tournée a fait long feu, mais elle reprend aujourd’hui, avec les festivals, en extérieur. Ibrahim m’a demandé de réaliser un design marquant, une scénographie impactante, adaptée à ces grandes scènes. Il aime la présence de nombreuses machines mais, dans le cahier des charges, l’impératif était que ce soit simple et rapide à monter et démonter. A l’automne, nous aménagerons le kit pour retourner en salles, avec un mix du design Zénith de 2019 et de celui des festivals de l’ été 2021.