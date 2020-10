TOUS AU 25 !

Situé au 25 route de Jouy, à Bièvres (Essonne), le 25 est un concept de rassemblement qui réunit plusieurs entreprises de l’événementiel et du spectacle – Esprit De Tech, Rayflection, Elibla, Génération Nexus, Arthur Oudin Design, ALP Flight Cases, FX Concept et Néo-7 – dans le but d’offrir une solution globale audiovisuelle. Cette association de professionnels permet, en toute autonomie, de diffuser chaque jour et en direct des performances, grâce aux DJs qui s’y produisent, ou encore des émissions de TV. La mise en lumière a été conçue avec entre autres, 12 projecteurs Aperta de Starway, quatre VL10 de Vari-Lite etune dizaine de Boxkolor UHD. ■