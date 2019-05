TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LE RGPD

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) qui, depuis le 25 mai 2018, cadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l’UE n’aura bientôt plus de secrets pour vous si vous suivez le Mooc (de l’anglais « Massive Online Open Course » pour « cours en ligne ouvert et massif ») proposé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Cette formation, accessible à l’adresse http://atelier-rgpd.cnil.fr, concerne tout le monde. Les futurs spécialistes, les délégués professionnels à la protection des données (DPO), comme le commun des mortels désireux de connaître le RGPD. ■