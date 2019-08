TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LES « MOYENNES ENTREPRISES »

Créées par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite « Pacte » (pour plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises), cette nouvelle catégorie d’entreprise, la ME ou moyenne entreprise, est définie comme l’entreprise de tout commerçant, personne physique ou morale, ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 20 M€ de bilan, 40 M€ de chiffre d’affaires net et un effectif maximum de 250 salariés. Outre le choix d’une présentation simplifiée de leur compte de résultat, ces sociétés peuvent demander la confidentialité de la présentation du bilan lors du dépôt des comptes au greffe. ■