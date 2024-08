Organisée par la MJC de Guipry-Messac en mars dernier, la 10e édition du festival Tout Se Chante a réuni de nombreux artistes français tels que Maxime Le Forestier, Christophe Willem, Sheila, Mentissa, Les Coquettes… et bien d’autres qui se sont succédé sur scène pendant 12 jours pour le plus grand plaisir des festivaliers. Le prestataire technique Koroll Sonorisation était en charge de la sonorisation de cet événement et a opté pour le système APG Uniline Compact pour les enceintes principales et les enceintes APG série DX pour les moniteurs. Ce fut également l’occasion de tester en conditions opérationnelles les enceintes APG Spot 2.6, positionnées entre les gammes d’enceintes coaxiales et line array.