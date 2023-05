Tout sur les jobs d’été 2023

À partir de quel âge peut-on embaucher un jeune pour un job d’été ? À quelles conditions et pour quelle rémunération ? Qu’il s’agisse de travailler pour un particulier comme baby-sitter ou pour une entreprise dans le tourisme, de faire les saisons, un job d’été est un emploi comme un autre, soumis au droit du travail.

Ainsi un mineur peut travailler dès l’âge de 16 ans, 14 ans dans certains cas, avec l’autorisation écrite de son représentant légal, moyennant le versement mensuel d’un salaire et la remise d’un bulletin de paie. À partir de 18 ans, la rémunération minimale doit être au moins égale au Smic, soit sur la base de 35 heures hebdomadaires, 1 747,20 € bruts par mois. Pour les mineurs de moins de 17 ans ayant moins de 6 mois d’activité professionnelle, elle est de 80 % du Smic et de 90 % du Smic pour ceux de 17 à 18 ans.

Bien entendu, un contrat de travail devra être conclu et l’ensemble des règles générales du travail devront être respectées, le jeune salarié étant soumis aux mêmes obligations et bénéficiant des mêmes avantages que les autres salariés de l’entreprise. Toutefois, les jeunes de moins de 18 ans bénéficient de protections particulières concernant la durée maximale de travail qui ne peut excéder 35 heures par semaine et 7 heures par jour, mais aussi l’interdiction du travail de nuit. Pour les mineurs de 14 à 16 ans, ils ne peuvent travailler que durant les vacances scolaires et ne peuvent effectuer de travaux qui pourraient porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site jobs-été.com et sur la plateforme 1jeune1solution.gouv.fr