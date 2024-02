Tracking sur le Festival Poupet

Le K SYSTEM de Naostage, a testé sa technologie de tracking sur le Festival de Poupet en Vendée. En identifiant et en suivant avec précision les cibles dans la zone de tracking prédéfinie, il permet d’automatiser des effets lumières, sonores, vidéo et media en temps réel, en synchronisation avec le spectacle ou l’installation. Cela a permis au festival de réaliser des économies, remplaçant parfois plusieurs poursuiteurs par un seul technicien supervisant l’ensemble du système. L’équipe du Festival a déjà confirmé que le K SYSTEM sera de nouveau mis à profit l’an prochain, grâce aux possibilités artistiques offertes aux techniciens lumière et audiovisuel et aux économies réalisées par les organisateurs.