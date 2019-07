Cette application gratuite, pensée pour les Traktor Kontrol S2, Z1 et la Traktor Audio 2, permet de pré-écouter, mixer et contrôler les morceaux via la configuration DJ nomade. L’intégration de SoundCloud Go+ permet l’ajout de nombreux sons et met à disposition des outils de réédition pour le mix. La prise en main nécessite simplement un ordi portable ou un iPad. ■