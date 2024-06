Cette série comprend des transducteurs haut de gamme conçus et fabriqués en Italie par RCF. Six haut-parleurs sont dévoilés. Les compression NDT895 et NDT995 sont disponibles en tailles de dôme en titane de 3’’ et 4’’ et conviennent principalement aux line arrays et aux applications de sources ponctuelles. Ces moteurs de compressions sont conçus avec une bobine mobile composée de Kapton. Ils offrent une distorsion minimale sur toute leur bande passante. Puissance maximale de 240 W (280 W) à 8 Ω. La plage de fréquence recommandée va de 500 Hz à 20 kHz.