La salle de spectacle Eden à Saint-Jean-d’Angély a amorcé sa transition vers la LED sous la conduite de Marc Brissonnet, régisseur principal. Le plateau accueille désormais dix Ovation Rêve F-3, huit Ovation Rêve E-3, six Maverick Storm 2 Profile et six Rogue 2X Wash, tous pilotés depuis une console ChamSys MQ250 Stadium. Ce changement permet un rendu scénique plus moderne, un gain de fraîcheur de 7 °C en été et une plus grande liberté créative. Selon Marc Brissonnet, il offre des effets lumineux plus précis et variés tout en optimisant l’espace et le confort pour le public. Le projet a été mené par la Ville de Saint-Jean-d’Angély, avec les conseils Prisme Éclairage et l’accompagnement technique de Chauvet France.