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Transition LED avec Chauvet

14 Sep 2026 | News Lumière & Vidéo

37 SONO MAGAZINE NEWS CHAUVET Professional TransitionLED

Le lycée Jacques-Prévert de Boulogne-Billancourt a modernisé son plateau d’éclairage avec une installation Chauvet Professional réalisée par Groupe Zebra. Les étudiants en audiovisuel disposent désormais d’un parc comprenant notamment des Maverick Silens, onAir Panel et Well STX.

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