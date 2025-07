Montpellier Events, gestionnaire du Corum à Montpellier, a équipé ses trois auditoriums de projecteurs Robe : 46 T1 Profiles, 20 T1 Fresnels, 12 Esprites et 10 Fortes, fournis par Texen. Les 12 Esprites sont installés en fixe dans l’auditorium Berlioz pour l’éclairage frontal à 30 m. Dix-huit T1 Profiles sont fixes au Pasteur, les autres sont mobiles.

La transition vers la LED, pilotée par Christophe Mora et Philippe Pujol, a privilégié faible bruit et rendu des couleurs. Les T1, légers et transportables dans des flight cases sur mesure, facilitent la manipulation. L’installation améliore la polyvalence et la rapidité des changements, permettant d’enchaîner congrès et concerts dans la même journée.