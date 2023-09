Transitions Scéniques #2

C’est un rendez-vous des professionnels du Grand Ouest qui s’engagent collectivement vers un impact plus vertueux des métiers techniques du spectacle et de l’événement. Infusées par Spectaculaires, et rejoint cette année par Zebulon Regie, ces rencontres ambitionnent de questionner les matériels et pratiques actuelles. Spectaculaires s’est positionné en impulseur de la profession sur ces sujets, en créant « Transitions Scéniques » en 2021. La volonté était d’explorer de nouvelles voies et moyens écoresponsables. Cette biennale réunit les acteurs du Grand Ouest le jeudi 5 octobre 2023, de 9 h à 21 h, Halle de la Courrouze à Rennes.