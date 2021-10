Le 9 Novembre 2021 à l’Antipode de Rennes, rendez-vous à la 1re édition de cet événement destiné aux professionnels Bretons – et d’ailleurs – qui s’interrogent sur les enjeux environnementaux et leurs impacts sur les métiers techniques du spectacle et de l’événement. A l’initiative du prestataire Spectaculaires (Rennes), Transitions Scéniques propose de questionner les pratiques actuelles, et de mettre en lumière des solutions engagées :– Démonstration d’équipements scéniques sélectionnés– Les développements techniques récents et à venir des équipementiers– Des pratiques vertueuses : animations et transports lowtech, le retrofit, l’éco-sourçage…– Tables rondes : La technologie LED, Direction Technique écoresponsable, la Coopérative d’Activité et d’Emploi…– Et le soir place à la créativité et au live ! ■

GRATUIT – inscription et réservation obligatoire transitions.sceniques@spectaculaires.fr / www.spectaculaires.fr