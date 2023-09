Transmettre dans un monde en mutation

L’événement « À la lisière du monde (de demain) » aura lieu du 29 septembre au 1er octobre à Villeneuve-lès-

Maguelone (34). Dans bien des domaines, notre société connaît des bouleversements de fond. Le secteur de l’art et de la culture, comme les autres, fait face à des défis majeurs, notamment environnementaux, et les mutations sont aujourd’hui nécessaires. Différentes écoles du domaine culturel s’unissent autour de rencontres professionnelles pour débattre autour de la question : comment transmettre dans ce contexte ? Organisation : TSV et David Irle, avec Alexandre Monnin (MSC), Thibault Sinay (UDS), Laurence Perrillat (Les Augures), et bien d’autres…

Plus de détails sur www.alalisieredumonde.fr