ProLive Formation est nouvellement habilité par la CPNEF SV pour dispenser le bloc de compétences « Travailler en hauteur dans le spectacle vivant » du CQP Accrocheur-Rigger. Destinée aux techniciens du spectacle, régisseurs et personnels techniques, cette formation de cinq jours (40 h) permet d’acquérir les compétences essentielles pour intervenir en hauteur en toute sécurité : préparation d’une intervention, contrôle des EPI, installation du poste de travail, déplacements sur structures et assistance en situation d’urgence. La formation se conclut par les épreuves certificatives officielles du bloc. Chaque année, proLive accompagne de nombreux professionnels vers des pratiques plus sûres et qualifiées.