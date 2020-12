TRETO, UNE PLATE-FORME DU SPECTACLE VIVANT

C’est à l’Agence culturelle Grand Est que l’on doit le développement de annuaires, une plateforme web d’information et de communication dédiée au spectacle vivant, à l’échelle de la région. Sont ainsi compilées les informations d’ordre administratif, artistique ou technique destinées à être partagées par les premiers implantés : lieux de création et de diffusion, équipes artistiques professionnelles et bureaux de production. Ces données partagées permettront de faciliter et de favoriser les échanges et l’interaction entre les professionnels, un système propice au développement de projets coopératifs dans le spectacle vivant. Cette plateforme est réservée aux lieux de création et de diffusion, aux lieux labellisés ou conventionnés, mais aussi à ceux qui ne sont ni labellisés ni conventionnés, dès lors qu’ils bénéficient d’un financement public, détiennent une licence d’entrepreneur de spectacles et programment au moins sept spectacles professionnels s’inscrivant dans le cadre d’une saison culturelle. Autre condition, ces structures doivent être implantées (juridiquement) dans la région Grand Est, et avoir une activité inscrite dans une mission de service public. ■

