Optimisation acoustique made in France

Créé en 2003 par trois ingénieurs passionnés d’innovation dans les domaines de l’audionumérique, du traitement du signal, de l’acoustique, de l’électronique et de l’informatique, Trinnov occupe aujourd’hui au niveau international une position d’excellence dans le domaine de la calibration de systèmes électroacoustiques en vue d’une optimisation pièce d’écoute/enceintes.

Redéfinissant les standards de la calibration dans l’audio professionnel et résidentiel, Trinnov a inventé l’expression « optimisation acoustique ». Pensé pour les studios, la solution Trinnov Optimizer a construit la réputation de la marque en gagnant la confiance des ingénieurs du son les plus exigeants dans les domaines de la musique, du broadcast et de la post-production, mais aussi dans les installations résidentielles. C’est le principal marché de Trinnov aujourd’hui en termes de volume d’affaire pour cette société française qui assure la conception et la fabrication de ses équipements sur le territoire hexagonal, en s’appuyant sur une équipe de 60 salariés, dont 30 ingénieurs. Trinnov dispose aussi d’une filiale aux États-Unis et de représentants commerciaux un peu partout sur la planète.

Tous marchés confondus, plus de 10 000 processeurs Trinnov sont installés dans le monde, dont la moitié pour des home-cinéma. 90 % des produits sont vendus à l’export.

Une culture de la captation 3D

La technologie Optimizer est indissociable du microphone développé par le bureau d’études Trinnov pour localiser les enceintes et capturer l’environnement sonore en 3D. Chacune des quatre capsules du micro est calibrée individuellement pour offrir la mesure acoustique la plus fiable. Et le cheminement du signal de la capture jusqu’à l’optimisation se fait dans un univers clos signé Trinnov plutôt que de transiter dans différents logiciels, systèmes d’exploitation et interfaces audio. Le principe de la technologie Optimizer est de capturer une grande quantité d’informations acoustiques par différentes mesures et une analyse temps/fréquence permettant de comprendre et caractériser le comportement des enceintes dans la pièce.

Le microphone 3D Trinnov.

Associées aux algorithmes propriétaires Trinnov, les informations recueillies permettent d’obtenir une analyse acoustique complète de la pièce et de caractériser l’environnement sonore. Des paramètres qui sont exploités par l’ingénieur Trinnov qui vient optimiser la solution d’écoute. Et c’est avec l’un d’eux que nous avons rendez-vous lors d’une séance de calibration du studio audio 3D de RFI Labo.

Après des études d’ingénieur en gestion de production, Alexandre Garcia choisit grâce à une passerelle Erasmus de rejoindre une école d’acoustique danoise. Devenu acousticien, il intègre une équipe cherchant des solutions pour mesurer la vitesse du vent via l’effet doppler. Il rejoint ensuite une entreprise spécialisée dans l’installation audiovisuelle avant de collaborer avec un fabricant d’enceintes Hi-Fi. En 2020, il rejoint l’équipe Trinnov en tant qu’« ingénieur technico-commercial ». Il a un rôle transversal dont fait partie la calibration de salles.