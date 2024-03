TSV propose du 22 avril au 4 mai 2024 trois formations de 70 h, Programmation sur consoles GrandMA 3, Resolume Arena pour la création vidéo de concert et Captation, et Réalisation multi-caméra et diffusion. Les participants se retrouveront autour d’un projet commun : un concert en public et en streaming. Infos et inscriptions avant le 25 mars : www.formation-tsv.fr