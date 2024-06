La marque madrilène Triton Blue évolue sur le marché international de l’éclairage architectural avec un investissement constant en R&D. Toujours à l’affût des retours terrains des utilisateurs, la marque a réussi à créer des produits qualitatifs et durables. Des projecteurs LED professionnels aux machines à effets, en passant par une sélection d’accessoires, les produits Triton Blue sont innovants et respectueux des normes RSE, notamment la qualité ISO9001 et l’environnement ISO14001. Une chose est sûre, l’ADN de Triton Blue s’inscrit complètement dans la démarche technique et écologique de MiD.