TSE reprend Audial

L’une, TSE, est spécialisée dans l’installation, la vente et la location de matériel audiovisuel. L’autre, Audial, est une référence en matière de sonorisation des lieux de culte. Entre ces deux pros de l’audio, le courant ne pouvait que passer. C’est chose faite depuis mi-octobre et le rachat par TSE de la société fondée par feu Jean-Sébastien Berger. Créée en 1994, Audial a équipé plus de 300 lieux de cultes, en Alsace mais aussi en Bourgogne, à Paris, dans l’ouest de la France, en région PACA et au Luxembourg. Des églises, collégiales, cathédrales et abbatiales équipées en matériel AVE, Audial et dorénavant TSE étant distributeur du fabricant allemand.