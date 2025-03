TSV continue de développer ses formations courtes en proposant notamment de modules en son : Le son en live et home studio pour les musiciens (du 21 au 25 avril 2025) et Prise de son et création sonore (à partir de septembre).

Côté lumière, la formation Comprendre et préparer la transition vers la LED voit le jour. Enfin, TSV propose désormais des formations transversales, avec notamment Collaborer avec une équipe technique (du 18 au 20 juin 2025) s’adressant ainsi à de nouveaux profils comme les acteurs artistiques, de la production et de l’administratif, les diffuseurs…

D’autres thèmes en développement complèteront le catalogue très bientôt. Informations et inscriptions : www.formation-tsv.fr