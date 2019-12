Initié en 1998, le parcours de Technicien du spectacle vivant (TSV) voit le jour en 2000. Il est alors porté par deux structures locales du secteur culturel : Illusion et Macadam, et l’Aram LR (depuis devenue Occitanie en scène). En 2011, l’assocation TSV – Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma est créée afin de développer cette action de formation, de l’ouvrir aux techniques audiovisuelles et cinématographiques, et de proposer des offres de formation continue, également ouvertes aux entreprises et aux collectivités.