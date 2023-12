TSV enrichit son offre de formations courtes

En 2024, le centre de formation TSV (Villeneuve-lès-Maguelone) enrichit son catalogue de formations modulaires à destination des professionnels. En partenariat avec ID Scènes, TSV propose en février une formation sur Modulo Player, la solution média serveur polyvalente de Modulo Pi. Fin mars, débute la formation sur Vectorworks, le logiciel de plan CAD et en avril, la formation Captation, réalisation multi-caméras et diffusion permettant aux participants d’être autonomes sur l’ensemble des postes d’une prestation de réalisation audiovisuelle multi-caméras tourelles. Informations et inscriptions : www.formation-tsv.fr