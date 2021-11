TT 515-A et sub 808-AS chez RCF

Actives, ces deux boîtes compactes complétant la série TT, visent la haute puissance en conservant un contrôle de directivité et une intelligibilité optimale. Diffusion principale en stéréo ou immersif, ou complément d’un gros système, les TT 515-A contiennent deux HP de 5’’ entourant un moteur de 1,75’’ en titane, le tout alimenté par un amplificateur de classe D de 1 000 W deux canaux. Le sub TT 808-AS comprend deux woofers de 8”, également alimentés par 1 000 W. Le DSP intégré offre un contrôle flexible des paramètres des haut-parleurs et contient un circuit avec Bass Motion Control (BMC), qui étend la fréquence audible la plus basse sans affecter la stabilité du transducteur, ainsi qu’un traitement FiRPHASE. ■