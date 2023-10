TT+ Audio, marque à part entière

En tant que marque indépendante au sein de la famille RCF, TT+ AUDIO incarne l’expertise et la créativité italiennes pour les applications audio les plus exigeantes, en combinant une ingénierie innovante, une expérience éprouvée en tournée et une approche globale de la conception des produits pour établir une nouvelle référence pour les systèmes audio professionnels. Les modèles GTX 12 et GTX 10, l’ampli XPS 16K et le sub GTS sont d’ores et déjà disponibles. Le soft RDNet en version 5.0 vient faire le lien depuis la préconisation jusqu’à l’exploitation. Le lancement a été réalisé en Italie cet été et vous en trouverez les détails dans le reportage de SONO Mag réalisé sur place.