Tube sans-fil IP65 Prolights

L’EclSoft Tube100 est un tube linéaire polyvalent, conçu pour le cinéma et la télévision, dans les environnements intérieurs et extérieurs. Il est doté d’une source de 48 W RVB+BC en 16 sections contrôlées indépendamment. Tout comme les autres appareils de cette gamme, il dispose d’un mode RVBB, HSI, CMY, XY, Raw Direct, CCT linéaire, de préréglages CCT avec décalage vert +/-, d’émulation de sources et gels standard de l’industrie, plus une large gamme d’effets de pixels intégrés. L’EclSoft Tube100 est équipé d’une batterie puissante et d’un système DMX sans-fil (CRMX et W-DMX). Il comprend un bloc d’alimentation intégré qui shunte la batterie lorsqu’il est connecté au secteur. ■