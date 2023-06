Turbosound présente sa gamme TQ

Conçue pour répondre aux besoins des professionnels de la prestation et de l’installation, cette série se positionne comme un produit haut de gamme et sera bientôt complétée par deux caissons de basses de 15 pouces et 18 pouces.

L’un des points forts de cette gamme est son pavillon spécifique issu de la technologie PolyHorn, offrant une ouverture rotative à 80°x 30°. Peu importe le modèle choisi, l’ensemble moteur-pavillon reste identique, garantissant une cohérence sonore tant en installation qu’en prestation, tout en facilitant la maintenance.

Les coffrets en bois sont conçus de manière à maîtriser les « effets de boîtes » grâce à des inserts, des doubles puits de 35 mm, ainsi que des lyres horizontales et verticales prévues. La puissance admissible et le rendement promettent d’être performants, avec un SPL maximum judicieusement positionné.

Pour amplifier cette série, Turbosound recommande les amplis LAB Gruppen IPX4800 ou PLM8K44, qui intègrent des presets spécialement conçus pour la gamme TQ. De plus, à l’avenir, il sera possible de remplacer la plaque de connectique arrière par un module d’amplification, permettant ainsi d’évoluer vers un système actif avec un seul et unique module pour toute la gamme TQ. Par ailleurs, Turbosound annonce officiellement le lancement de l’ampli LAB GRUPPEN PLM 8K44, successeur du PLM 5K44. Celui-ci offre une puissance supérieure de 4x 2000W et est disponible en version SP Speakon ou BP Bornier. Le modèle PLM8K44SP sera particulièrement adapté au marché du Touring.