Enfin la pratique ! : La préparation

La première étape est de définir le cadre et les besoins de la production. Comme vous l’avez compris dans les huit articles précédents, vos contraintes sont importantes et souvent connues de vous seul. Sachez expliquer aux responsables techniques ou de production votre travail en amont pour faire le bon choix de matériel. Vous devez connaître absolument avant de partir :

La situation et zone de couverture

Vous allez en déduire la proximité des brouilleurs grâce à la localisation exacte de la prestation. En France, pour les canaux TNT et leur prévision de brouillage, utilisez le site Internet www.scanzone.fr

Vous pourrez privilégier certaines plages de la bande UHF et les variantes de micros correspondantes. Il est possible qu’un prestataire ne puisse fournir ce que vous souhaitez. Il vous faudra faire des choix en mélangeant différentes marques ou différentes plages de fréquence, voire demander un complément de sous-location.

Si votre prestation est à l’étranger, vous devez connaître la législation du pays et faire les démarches administratives correspondantes. Si vous êtes accueillis par une équipe, demandez quelles sont les fréquences déjà utilisées sur le site pour les éviter.

Demandez des plans de la salle ou de l’espace à couvrir. Utilisez Google Map et son outil de mesure qui est très intéressant, notamment pour les parcs expo et les zones extérieures. Les visions en 3D vous montreront les points hauts, les masquages potentiels. Vous en déterminerez le plan d’antennes et leur hauteur nécessaire (vous en déduirez les systèmes d’accroche nécessaire).

Pour prendre de la marge, comptez une couverture moyenne de 70 m autour d’un système diversité à puissance légale maximum (50 mW en FM, 25 mW RMS en numérique sur modulation QPSK). Faites attention si vous travaillez à plus faible puissance (10 mW ou les modes numériques haute densité). Si vous faites du zoning en espaçant les systèmes diversité, positionnez les antennes A (ou I) et B (ou II) en alternance pour couvrir au mieux la zone par les deux branches de votre système diversité. Grâce au gain d’antenne (antenne directive), de la longueur totale des câbles, des systèmes de distribution choisis, vous pouvez maintenant déduire votre bilan des pertes totale. Ayez tendance à maximiser les pertes : vous prendrez alors de la marge de fonctionnement. Au-delà de 3 dB de pertes en ligne ajoutez un ampli, toujours avant la perte, pour favoriser le rapport signal sur bruit. Si vos pertes excèdent vos capacités d’amplification, améliorez des éléments de votre système pour réduire les pertes avant d’ajouter un second ampli (pas simple). Utilisez la méthode papier-crayon pour votre schéma et vos calculs : elle fait toujours ses preuves !!