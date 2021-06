Perte d’intensité avec la distance

APPLICATION À LA LUMIÈRE

En théorisant cette loi du carré inverse, Isaac Newton a montré qu’elle s’applique aux intensités dans de multiples domaines, électricité, magnétisme, radiation et lumière.

Rappelons que ces principes s’entendent dans un environnement « idéal », c’est-à-dire sans obstacle, qu’ils soient physiques ou atmosphériques. Un brouillard dans la salle, par exemple, va diffuser les rayons lumineux et complètement modifier le comportement de la lumière.

Dans un environnement idéal, donc, l’intensité d’un rayonnement lumineux va être divisée par 4 à chaque doublement de la distance parcourue par les rayons.

La figure 2 est une représentation en deux dimensions du comportement d’un faisceau lumineux avec la distance. Cette vue nous permet d’exprimer clairement l’atténuation de l’éclairement (en lux). Le luminaire délivre en sortie d’optique un flux lumineux, soit une quantité totale de lumière donnée (en lumen). Dans un environnement « parfait », ce flux va rester identique quelle que soit la distance. Mais comme la section du faisceau augmente proportionnellement au carré de la distance, le flux global se dilue sur une surface de plus en plus grande.

A une distance de 20 mètres, l’éclairement ponctuel ne sera plus que le seizième de ce qu’il était à cinq mètres. Un point à sérieusement prendre en compte donc dans un design lumière.

APPLICATION AU SON

Considérons une source sonore ponctuelle, déployant donc son énergie suivant une onde sphérique autour de son point d’origine. Nous supposerons des conditions acoustiques idéales, c’est-à-dire et dans une atmosphère neutre et en champ libre. Tout obstacle induirait en effet des réflexions et par voie de conséquence des interférences acoustiques destructives qui conduiront à une modification du comportement.

Comme pour notre énergie lumineuse, il y a un transfert de l’énergie sonore de la source, suivant une sphère de rayon croissant. L’énergie initiale totale se répartit uniformément sur l’ensemble de la surface de la sphère. Quand son rayon double, nous avons vu que sa surface quadruple, l’intensité sonore par unité de surface (exprimée en W/m2) se divise donc par quatre.

Il y a donc bien un respect de la loi du carré inverse pour l’atténuation de l’intensité sonore avec la distance.

Pour autant, nous sommes bien moins familiers des valeurs d’intensités acoustiques, exprimées en W/m2, que de celles en dB, qui désignent les niveaux d’intensité sonore (L).Les deux notions sont liées par l’équation L = 10 log I/Io. I désignant l’intensité sonore considérée et Io celle de référence.

Pour exprimer un niveau d’intensité sonore « absolu », on se base sur une valeur Io de référence correspondant au seuil d’audition, le son le plus faible que nos oreilles sont capables de percevoir. Et son intensité sonore s’élève à 10-12 W/m2.Pour revenir à notre loi du carré inverse, nous allons chercher à trouver combien de dB séparent les niveaux d’intensité sonore à chaque doublement de distance, donc entre une intensité sonore de Io et celle de I = I/4 que l’on trouve en doublant la distance.

L = 10 log I/Io = 10 log I/4I = 10 log ¼ = – 6,02 dB