SHOWTEC LAMPY 40 2U

UN LOGICIEL FACILE D’ACCÈS

Ceux qui ont déjà une connaissance correcte des fonctionnalités d’une console pour asservis ne seront pas perdus. Le menu d’accueil est très classique. Après avoir choisi un nouveau show, Lampy nous propose de faire un tour de son interface (en anglais) ou de passer cette étape. Nous choisissons de nous en passer pour le moment, et nous arrivons dans la fenêtre « maison » du pupitre, qui nous indique avec une grosse flèche : « pour patcher, cliquez ici » (c’est le seul moment où vous aurez ce genre d’indications).L’interface dispose d’une barre haute fixe, dans laquelle on trouve les fonctions principales de la console (Highlight, Blind, fenêtre de restitution, menu…). En bas de l’écran, on aura toujours nos cases indiquant la fonction des 10 faders situés sous l’écran, le choix de la page, le playback sélectionné et le mode des faders. Le reste de l’interface est constitué, au milieu de l’écran, de vues variables. Le bouton « Maison », par exemple, nous renvoie vers une fenêtre disposant de cinq onglets, Fixtures, Groupes, Presets, Valeurs (programmeur) et Effets. Rien de plus simple.

À L’USAGE

Le patch est enfantin, mais généreux, grâce à l’utilisation d’une licence Atlabase très bien fournie. Cependant, comme pour la Chimp, Lampy ne prend pas en charge, du moins pour le moment, les projecteurs multi-instances (que l’on peut gérer lampe par lampe). La librairie est donc amputée des modes multi des machines correspondantes. Il faudra tricher, avec plusieurs modules gradateurs pour des sunstrips ou des fixtures RVB pour des barres de LEDs. Détail sympathique, juste après l’adressage, la console propose de placer les machines visuellement en deux dimensions sur la vue Fixtures, afin de les repérer simplement sur votre plan de feux (comme sur une magic sheet). Une fois les projecteurs patchés, on peut les sélectionner, enregistrer des groupes et faire ses presets en appelant les attributs via le bouton approprié. Soit dans le programmeur (values), soit en cliquant sur la molette correspondante, on accède à un menu avec les différents gobos, couleurs des roues, trichromie…Le générateur d’effets est simple d’utilisation. On choisit un groupe et, via la baguette magique (elle dispose de fonctions différentes selon chaque onglet), on nous propose de charger un effet préenregistré ou d’en créer un sur mesure. On obtient une ligne pour chaque paramètre (pan, tilt, zoom…), dans laquelle on pourra modifier les paramètres courbe, vitesse, taille, décalage (offset) ou effet symétrique. Il n’y a plus qu’à enregistrer l’effet sur un fader pour le restituer.

A propos d’enregistrement, parlons des 10 faders principaux (sous l’écran). Chacun de ceux-ci peut être un simple tableau, une liste de cues ou un chenillard, et ce, sur neuf pages. Les 30 autres faders (10 sur la Lampy 20), sont multifonctions. Un bouton « Fader mode » permet de naviguer entre trois modes : Fixture, Scène et Groupes