TW-E3C de Yamaha

Yamaha lance les écouteurs sans-fil True Wireless TW-E3C. Cette troisième génération intègre les fonctionnalités suivantes : le mode Son ambiant et le mode Gaming. Côté spécifications, on note : réglage d’égalisation avec Listening Care minimisant le besoin d’écoute à un volume excessif, conception de micro avancée Qualcomm cVc (Clear Voice Capture), connectivité sans-fil avec Qualcomm TrueWireless Mirroring et fonctionnalités d’échange de rôles, IPX5 résistant à l’eau et à la transpiration. L’autonomie totale annoncée est de 24 h (9 h + 15 h à partir du boîtier de charge), la réponse en fréquence va de 20 Hz à 20 kHz. Conçu en alliage d’aluminium/cuivre, avec six coloris disponibles : gris, noir, rouge, beige, vert, et bleu.