UCX II POUR LES 25 ANS DE RME

A l’occasion de ses 25 ans, le fabricant allemand d’interfaces audio haut de gamme lance l’UCX II, qui succède à l’UCX. Elle compte 40 canaux d’E/S dans un demi-rack, des entrées micro haute performance, des égaliseurs paramétriques et l’enregistrement direct sur USB. L’UFX II dispose aussi des entrées et sorties MIDI, ADAT, AES/EBU, S/PDIF et WordClock. Son port USB la relie à un ordinateur, mais sa fonction DURec permet aussi d’enregistrer toute source sur un support de stockage externe. Naturellement, l’UCX II est livrée avec l’horloge SteadyClock FS. Les applications Total Mix et DigiCheck sont directement utilisables avec l’interface. ■