Existant depuis 1987, la société allemande propose des banques de sons d’une richesse et d’une qualité rares. Véritable outil créatif, l’application maison Elastik vient s’insérer dans les DAWs comme un simple plugin pour donner libre accès et contrôle à de multiples paramètres et pistes séparées. Chacun peut ainsi facilement créer son propre contenu musical en bénéficiant de matière sonore premium. Tous les styles, ou presque, sont proposés dans des bundles ou à l’unité. Des ressources sont aussi proposées en effets sonores. Une véritable mine d’or pour tous les créateurs de sons et de musique. Toutes précisions sur www.ueberschall.com