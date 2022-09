UEFA Champions League avec Robe

Impact Evénement a mis en lumière la cérémonie d’ouverture de la finale de l’UEFA Champions League. Pour l’occasion, la société a déployé un kit de BMFL FollowSpot LT de chez Robe Lighting et le système de poursuite RoboSpot pour un contrôle déporté des BMFL. Le tout positionné à une distance importante du milieu de terrain, au-dessus des gradins. La société Impact a également mis en place un réseau fibre optique pour gérer l’intégralité de l’éclairage présent sur le stade. Une grande partie des projecteurs a été installée sur des structures mobiles spécialement étudiées afin de respecter les contraintes du Stade de France et déployer et replier tout le dispositif lumière le plus rapidement possible. ■