UHD-SDI, AUDIO ET RÉSEAU LONGUE DISTANCE

Image haute défi nition (UHD-SDI), audio et données (CAT7) peuvent désormais prendre le même chemin sur de longues distances via le câble Sommercable Transit MC 1101. La gaine qui protège le câble est de la gamme Pur, résistante et étanche aux intempéries. Son diamètre total de 19,6 mm inclut un blindage garantissant des valeurs minimales d’atténuation pour une transmission à longue distance sans faille. Le Transit MC 1101 est idéal pour les applications en car régie sur des manifestations sportives ou de grands événements, pour brancher des moniteurs UHD, des consoles de commande et caméras de télédiff usion, à l’intérieur comme à l’extérieur. ■