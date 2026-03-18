Dans une démarche d’amélioration de la qualité des services pour les travailleurs indépendants et autoentrepreneurs, un nouvel assistant vocal innovant conçu par les équipes de l’Urssaf répond, depuis le 1er décembre 2025, aux questions posées par téléphone au 3698.

Disponible 24 h/24 et 7 j/7, cet assistant vocal automatisé conçu sur des technologies performantes en matière de reconnaissance vocale et d’intelligence artificielle répond instantanément et efficacement aux questions, sur tout sujet lié aux démarches et formalités, ou encore au paiement des cotisations et contributions sociales.

Il suffit d’exprimer sa question par une phrase simple indiquant le motif de l’appel, sachant que si la requête nécessite une intervention humaine, le système transfère l’appel à un conseiller ou invite l’interlocuteur à recontacter les équipes aux horaires d’ouverture.