Un budget sans précédent pour la culture

Pour la première fois, le budget pour la culture dépasse les 4 milliards d’euros. Présenté le 22 septembre dernier par la ministre Roselyne Bachelot, le budget 2022 est augmenté de 273 millions d’euros soit une augmentation de 7,5 % de plus qu’en 2021. A ces 4 milliards de crédits à la culture, doivent être ajoutés 3,7 milliards à l’audiovisuel public, en baisse de 17 millions. Tous les crédits sont augmentés avec +7,1 % pour les patrimoines, +5,6 % pour la création artistique, +4,2 % pour le livre…et un effort particulier est fait pour les jeunes, notamment avec l’accélération du Pass Culture, généralisé en mai 2020 à tout le pays et ouvert aux collégiens et lycéens. Par ailleurs, les moyens alloués à l’éducation artistique et culturelle sont renforcés, « l’Eté culturel » lancé en 2020 afin qu’artistes et publics se retrouvent, devrait être pérennisé.

L’enseignement supérieur culturel n’est pas en reste avec une hausse de +11 % des crédits. Les États généraux des festivals, souhaités par la ministre, ont été organisés respectivement en octobre 2020 et juin 2021, une dernière édition étant attendue en décembre prochain. En 2022, les festivals seront soutenus à hauteur de 10 millions d’euros. Enfin, de grands établissements nationaux tels que le Louvre, les monuments nationaux, l’Opéra de Paris, le château de Versailles, le musée d’Orsay ou la Philharmonie de Paris, bénéficieront d’un nouveau soutien exceptionnel de 234 millions d’euros.

La ministre estime qu’il s’agit d’un effort budgétaire « sans précédent », qu’« aucun autre pays n’a consacré autant de moyens à la culture », en référence aux dispositions prises dans le cadre de la pandémie comme l’année blanche, le fonds de solidarité, le recours à l’activité partielle, les exonérations de cotisations sociales, les aides sectorielles et les prêts garantis par l’État. Seul bémol, ce projet de budget est susceptible d’être revu, car il sera soumis au vote du Parlement. ■