Un cabaret éclairé par Chauvet Professional

Situé dans la vallée de Chevreuse, le Cabaret du bout des Prés est doté entre autres, d’une salle de spectacle installée dans une ancienne écurie rénovée. Pour mettre en valeur le cadre et offrir aux équipes de production une polyvalence créative, Tristan Mouget de Don’t Give Up a préconisé plus de 70 projecteurs Chauvet Professional. 30 Rogue R1BeamWash ont pu être installés, complété par l’Ovation Cyc et 1FC qui contribue aux tableaux de couleurs. 14 COLORado Q-15, 11 Maverick Force S Spot, trois Maverick MK2 Profile et un Force 1 viennent accentuer les moments plus dynamiques des spectacles. ■ #chauvetlighting