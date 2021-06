UN CERTIFICAT SANITAIRE EUROPÉEN ?

Proposée par la Commission européenne afin de permettre les déplacements dans l’Union européenne (UE), la création d’un certificat vert numérique, véritable « passeport vert », devrait concerner les personnes vaccinées mais aussi celles qui seront négatives au test PCR de dépistage du Covid-19. Dévoilé le 17 mars, et prévu pour juin prochain, ce passeport sanitaire aura pour objectif de faciliter les voyages au sein de l’UE mais aussi vers, et depuis, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. ■