UN DIRECTEUR DES NOUVELLES TECHNOLOGIES CHEZ ADAM HALL

Andreas Modschiedler est le nouveau directeur des nouvelles technologies chez Adam Hall Group. Avec cette étape, le fabricant de solutions technologiques événementielles combine ses activités de Recherche et Développement de produits avec une stratégie complète de numérisation. Andreas Modschiedler dirige la division IT depuis décembre 2016 et était à ce poste responsable de la numérisation continue des processus opérationnels de l’entreprise. Dans sa nouvelle fonction, il accordera également une plus grande attention à ce domaine de responsabilité.■