Un « emploi store » relooké

Ce service développé par Pôle Emploi en 2015 vient d’être rénové et enrichi. Il rassemble aujourd’hui 242 applications ou sites Internet gratuits dédiés à l’emploi et à la formation. La plateforme est organisée par thématiques et parcours pour mieux répondre à vos besoins, centralisant les outils les plus utiles pour trouver un emploi, vous former et préparer votre candidature. Le service propose ainsi des cours en ligne (Open Classrooms, FUN, etc.), des listes d’entreprises proches susceptibles d’accepter des candidatures spontanées (La bonne boîte), des outils de création de CV (CV DesignR), des conseils pour rédiger une lettre de motivation, réussir un entretien d’embauche, des simulateurs d’entretiens, de test et d’évaluation de niveaux de langues, etc. Le tout est organisé en six thématiques, déclinées en parcours de recherche : Choisir un métier, Se former, Préparer sa candidature, Trouver un emploi, Créer une entreprise et S’ouvrir à l’international. ■

Ces services sont accessibles à tous, demandeurs d’emploi ou non, gratuitement, après création d’un compte personnel sur pole-emploi.fr.