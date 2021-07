UN FONDS DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL AUX FESTIVALS

Afin de compenser en partie les pertes d’exploitation subies par les organisateurs qui ont décidé de maintenir leur festival malgré les contraintes sanitaires imposées, le Centre national de la musique (CNM) met en place un fonds de soutien exceptionnel de 20 M€. Celui-ci correspond aux deux tiers de l’enveloppe de 30 M€ créée en février par la ministre de la Culture et seront débloqués au bénéfice de la musique et des variétés. C’est à la commission festival du CNM, avec l’aide des Drac et DAC compétentes, qu’il appartiendra de rendre un avis sur l’attribution de ce fonds, dont l’accès sera ouvert en ligne sur cnm.fr dès que le calendrier de reprise d’activité sera connu pour des festivals à billetterie majoritairement payante, débutant entre le 15 mai et le 30 septembre 2021. L’aide globale, qui ne pourra pas dépasser 400 000 €, pourra compenser les pertes à hauteur de 85 % pour celles inférieures à 235 000 €, mais dans la limite de 200 000 €, et à hauteur de 50 % pour les pertes égales ou supérieures à 235 000 €, dans la limite de 200 000 € supplémentaires. ■