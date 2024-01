Un guide en faveur de l’apprentissage aménagé pour le handicap

Parce que le nombre d’apprentis en situation de handicap a augmenté de 21 % ces deux dernières années, et afin d’informer toutes les parties prenantes, entreprises, centres de formation des apprentis (CFA) et personnes en situation de handicap sur le dispositif de l’apprentissage aménagé, le ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion vient de publier le Guide apprentissage et handicap.

On y trouve des informations sur les atouts de l’apprentissage aménagé, les aides disponibles, etc. Le contrat d’apprentissage aménagé a pour objet de délivrer en fin de cursus un titre ou un diplôme inscrit au répertoire national de la certification professionnelle (RNCP). Il s’agit donc du même type de parcours de formation, qui associe périodes d’enseignement théorique en CFA et périodes de formation pratique en entreprise.

Accessible aux travailleurs handicapés, dès l’âge de 16 ans et sans limite d’âge maximum, ce système permet à l’apprenti bénéficiaire d’une RQTH de disposer d’aménagements et d’aides.