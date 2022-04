un guide sur les mesures de prévention des risques de contamination au Covid

Depuis le 14 mars, date de levée des restrictions, notamment de l’obligation de port du masque dans les lieux clos, hormis dans les transports en commun, plus aucun protocole sanitaire ne s’applique en entreprise. Afin d’accompagner les entreprises et les salariés dans la mise en œuvre de mesures désormais de prévention des risques de contamination à la Covid-19, le ministère du Travail a créé un guide-repère.

Ce guide précise les principes généraux de prévention contre la Covid-19 et les recommandations sanitaires nécessaire pour éviter la propagation du virus, telles que le lavage régulier des mains, les règles d’aération et de nettoyage des locaux. Sont également rappelées les règles de droit applicables en matière de mesures de protection, de vaccination, qui peut être réalisée par les services de santé au travail et sur le temps de travail sans entraîner de baisse de rémunération. Les dispositions spécifiques relatives à la gestion des cas contact et des cas positifs sont rappelées sur le site ameli.fr, à la rubrique « Symptômes, gestes barrières, cas contact et isolement ».

Enfin, concernant les salariés dits « vulnérables », la reprise de leur activité professionnelle en présentiel est possibles dès lors que des mesures de protection renforcées telles que l’isolement du poste de travail, le respect des gestes barrières renforcés, etc. sont mises en œuvre. Si le salarié vulnérable est particulièrement à risque et qu’il ne peut télétravailler, il pourra bénéficier jusqu’au 31 juillet 2022 de l’activité partielle ou de l’allocation d’indemnités journalières de maladie dérogatoires. ■