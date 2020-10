UN HOMMAGE AUX SOLDATS

L’Alsace à récemment commémoré le 150e anniversaire de la bataille de Reichshoffen (6 août 1870) autour du belvédère, une tour de pierre de 20 m construite à la mémoire des soldats du 11e régiment de la Fieldartillerie de Hesse. L’équipe de TRS Sonorisation a conçu l’éclai-rage avec 34 Well Fit de Chauvet Professional sur le monument, disposant les LEDs RVBA classés IP65 au pied des huit colonnes de base de la structure. D’autres unités de Well Fit ont été placées à la base des longues et étroites fentes verticales du deuxième niveau du monument. « Nous avons utilisé la richesse des couleurs de la lumière pour créer des looks qui ont marqué l’occasion, tout en complétant la beauté du site et du monument », a déclaré Christophe Gasser, de TRS Sonorisation. ■