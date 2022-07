Un jeune, un mentor, un dispositif pour les moins de 30 ans

Ce dispositif Un jeune, un mentor lance un troisième appel à projets en faveur du mentorat pour les jeunes. Le système repose sur le principe de la demande des jeunes de moins de 30 ans qui souhaitent être accompagnés dans leur orientation professionnelle, et l’offre d’aînés qui veulent partager leur expérience en guidant un jeune pour l’aider à mettre à profit ses compétences. Ce dispositif permet à des jeunes de quartiers prioritaires de la politique de la ville ou de zones rurales de bénéficier de l’accompagnement d’un mentor (professionnel, étudiant, retraité…).

Ce sont, en 2021, 100 000 jeunes et 54 structures associatives qui ont été soutenues par le mentorat. Pour 2022, l’objectif est de permettre à 200 000 jeunes de bénéficier de ces actions. Cet accompagnement du jeune mentoré est d’au moins six mois et s’effectue durant la scolarité, le choix d’orientation ou la phase d’insertion professionnelle.

L’objectif est de permettre au jeune d’acquérir des connaissances, de bénéficier de conseils et d’améliorer ses compétences pour mieux préparer son avenir. ■